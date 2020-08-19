25 лет назад Тайсон возобновил карьеру после тюремного срока. ВИДЕО

19 августа 1995 года Майк Тайсон в первом бою после выхода из тюрьмы встречался с американцем Питером Макнили, послужной список которого на момент поединка составлял 36-1.

Макнили настолько был уверен в себе, что сразу после стартового гонга бросился на Тайсона. Ответ был ожидаемым – Майк мгновенно подловил соперника правым крюком и отправил его в нокдаун. Это не остановило Макнили – «Ураган» продолжил рубку с Тайсоном в ближнем бою, пока снова не оказался в нокдауне.

В этот момент на ринг вышли люди из угла Макнили. Они отказались вернуться за канаты – рефери тут же объявил о дисквалификации соперника Тайсона.

Питер Макнили вошел в историю, как единственный боксер, который проиграл Майку Тайсону не нокаутом и не по решению судейских записок.

Видео боя Майк Тайсон – Питер Макнили: