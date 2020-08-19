Лопес: Тело Ломаченко изношено, он угробит себя на тренировках

Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 17 октября в Лас-Вегасе проведет бой с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), которому принадлежит пояс IBF.

Пока Ломаченко наслаждается рыбалкой в компании Александра Усика, Лопес продолжает раздавать одно провокационное интервью за другим.

"Ломаченко может себе думать всё что угодно. Пускай себе верит, что сможет меня побить. Пускай даже верит, что сделает это одной левой.

Но на самом деле я знаю, что они очень жестко готовятся и тренируются к бою. Мой отец считает, что они переусердствуют. Точно так же было и в бою между мной и Ричардом Комми. Он тоже переусердствовал и угробил свое тело на тренировках. Вы знаете, чем это для него закончилось. То же самое будет и с Ломой. Я в этом и не сомневаюсь. Я это знаю. Посмотрим, что он скажет в ринге.

Очевидно, что тело Ломаченко уже порядком изношено. Не знаю, как на нем скажется вся эта пандемия. Может быть даже немного поможет восстановиться. Если что – это было бы прекрасно. В таком случае он хотя бы попытается мне что-то противопоставить.

Ему уже 32 года. Позади у него 400 боев в аматорах. А у меня только 150. И мне всего лишь 23 года. И даже сейчас я временами чувствую боль в теле во время тренировочного лагеря. Подумайте, что чувствует он в 32 года и с 400 поединками за спиной. Могу себе это только представить", - сказал Лопес.