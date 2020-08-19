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Джонс может отказаться от боя с Тайсоном
Вот это поворот.
Выставочный 8-раундовый бой между Роем Джонсом-младшим и Майком Тайсоном должен был состояться 12 сентября в Калифорнии, но позже поединок перенесли на 28 ноября.
"Перенос повлиял на мой календарь, мне пришлось отменить свои дела. Я больше не трачу все свое время на бокс, у меня есть другие источники дохода.
Я должен получить компенсацию. Мои юристы занимаются этим. Если у них не выйдет договориться об увеличении компенсации, то бой будет отменен", - цитирует Джонса Daily Mail.
Предполагается, что победитель боя Тайсон – Джонс заберет с собой специальный титул от крупнейших мировых организаций.
Ранее UA-Футбол