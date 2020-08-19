Экс-промоутер Кличко: Думаю, что Кличко хочет снова выйти в ринг с Тайсоном Фьюри

Экс-промоутер братьев Кличко Том Леффлер считает, что Владимир Кличко даже сейчас, спустя пять лет после поражения, хотел бы провести реванш с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Думаю, что Кличко хочет снова выйти в ринг с Тайсоном Фьюри. Он был разочарован тем, как сложился их поединок. Результат боя удивил всех нас, но надо отдать Фьюри должное. В противостоянии с Уайлдером он доказал, что его успех не был случайным. Тайсон сделал то, что никому не удавалось в течение десяти лет. Он приехал в Германию и победил Кличко, так что я отдаю ему должное. На мой взгляд, в тот вечер Владимир многое мог сделать по-другому. Я считаю, что он хотел бы еще раз подраться с Фьюри".

Недавно Леффлер заявил, что хотел бы увидеть Кличко в бою с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).