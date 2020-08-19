В команде Поветкина выявлен случай заражения COVID-19

Один из членов команды российского тяжеловеса Александра Поветкина заразился коронавирусом CPVID-19, из-за чего бой «Витязя» против временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта находится под угрозой срыва. Об этом сообщил в Twitter телеканал Sky Sports Boxing.

"Срочная новость: Эдди Хирн сказал, что Валерий Макаренков, один из угловых Александра Поветкина, сдал положительный тест на коронавирус. Команды Диллиана Уайта и Александра Поветкина будут продолжать тестироваться в ближайшие сутки".

Напомним, поединок Поветкина и Уайта состоится 22 августа в Лондоне.