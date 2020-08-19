  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. В команде Поветкина выявлен случай заражения COVID-19
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В команде Поветкина выявлен случай заражения COVID-19

Бокс
(1 голосов)

Бой под угрозой срыва

В команде Поветкина выявлен случай заражения COVID-19
Новина українською

Один из членов команды российского тяжеловеса Александра Поветкина заразился коронавирусом CPVID-19, из-за чего бой «Витязя» против временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта находится под угрозой срыва. Об этом сообщил в Twitter телеканал Sky Sports Boxing.

"Срочная новость: Эдди Хирн сказал, что Валерий Макаренков, один из угловых Александра Поветкина, сдал положительный тест на коронавирус. Команды Диллиана Уайта и Александра Поветкина будут продолжать тестироваться в ближайшие сутки".

Напомним, поединок Поветкина и Уайта состоится 22 августа в Лондоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Поветкин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...