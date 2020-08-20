Де Ла Хойя в 47 лет объявил о возобновлении карьеры

Оскар Де Ла Хойя решил вернуться в бокс на фоне камбэка Майка Тайсона, но с одной значительной разницей – олимпийский чемпион 1992 года заинтересован в реальных боях, а не выставочных.

"Хочу прокомментировать появившиеся слухи о моем камбэке. Да, все так и есть. Я возобновляю карьеру. В ближайшие несколько недель начну спарринг-сессию

Только реальные бои. Никаких спектаклей! Просто мне этого реально не хватает. Я очень люблю бокс. И я скучаю за этим. Именно бокс подарил мне всё то, что у меня есть сейчас. Да, мне очень не хватает бокса", - сказал Де Ла Хойя.

Де Ла Хойя завершил карьеру в 2008 году после поражения от Мэнни Пакьяо. Всего на профи-ринге американец становился чемпионом мира в шести весовых категориях.