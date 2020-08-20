Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Ла Хойя в 47 лет объявил о возобновлении карьеры
Легендарный боксер и знаменитый промоутер снова в деле.
Оскар Де Ла Хойя решил вернуться в бокс на фоне камбэка Майка Тайсона, но с одной значительной разницей – олимпийский чемпион 1992 года заинтересован в реальных боях, а не выставочных.
"Хочу прокомментировать появившиеся слухи о моем камбэке. Да, все так и есть. Я возобновляю карьеру. В ближайшие несколько недель начну спарринг-сессию
Только реальные бои. Никаких спектаклей! Просто мне этого реально не хватает. Я очень люблю бокс. И я скучаю за этим. Именно бокс подарил мне всё то, что у меня есть сейчас. Да, мне очень не хватает бокса", - сказал Де Ла Хойя.
Де Ла Хойя завершил карьеру в 2008 году после поражения от Мэнни Пакьяо. Всего на профи-ринге американец становился чемпионом мира в шести весовых категориях.