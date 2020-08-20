Альваресу не позволили провести бой с турком

Накануне WBC объявил, что Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) в следующем бою встретится с Авни Йылдырымом (21-2, 12 КО), а на кону будет стоять пояс WBC во втором среднем весе.

Теперь же выяснилось, что стриминговый сервис DAZN, с которым Альварес связан многомиллионным контрактом, не готов одобрить бой Канело с Йылдырымом.

Боссы DAZN готовы заплатить Альваресу 40 миллионов долларов, но только в том случае, если соперником мексиканца станет Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО).

Не исключено, что Альварес все-таки подерется с Йылдырымом, однако это произойдет лишь в том случае, если Канело согласится на 50% уменьшить свой гонорар за предстоящий бой.

Предполагается, что камбэк Сауля Альвареса состоится 12 сентября в Лас-Вегасе.