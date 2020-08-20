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Сиренко: Всегда буду презирать людей, которые с оружием в руках идут на нашу землю

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Украинский боксер высказался о своей поездке в Россию.

Сиренко: Всегда буду презирать людей, которые с оружием в руках идут на нашу землю
Новина українською

Владислав Сиренко (14-0, 13 КО) был одним из спарринг-партнеров Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО), который в субботу в Великобритании проведет бой с Диллианом Уайтом (26-1, 18 КО).

"Во-первых, для меня, как для спортсмена, было очень интересно и полезно провести спарринги с боксером такого уровня, как Александр.

Во-вторых, мне, как украинцу, было очень не по себе впервые находиться в России во время таких событий, которые происходят между нашими странами. Лично я всегда буду презирать людей, которые с оружием в руках идут на нашу землю. И неважно, какой нации, веры или рода эти люди.

Атмосфера в лагере Александра всегда дружеская и приветливая. Там вы всегда чувствуете себя в комфорте. Очень много разговариваем и делимся интересными фактами, как из спортивной жизни, так и из повседневной. Встречают нас всегда с уважением и почтением", - сказал Сиренко.

Владислав Сиренко в последнем бою в начале августа техническим нокаутом в пятом раунде побил Павла Кроленко.

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В статье: Владислав Сиренко Бокс Александр Поветкин
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Источник:
Tribuna.com
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