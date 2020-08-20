Теофимо Лопес: Я не взял бы денег у Ломаченко, это все придумали болельщики

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в программе Inside Boxing рассказал подробности переговоров с Василем Ломаченко (14-1, 10 КО):

У меня теперь еще больше мотивации. Безумно, что на мой день рождения они заявили, что я отказался от предложения по бою с Ломаченко. Просто отказался.

Переговоры были не просто они к нам, мы к ним и все. Было так, что они к нам, мы к ним, туда, сюда, туда, сюда и мы встретились где-то посредине.

Но на мой день рождения многие обзывали меня выписывали мне. Пришлось отложить свой телефон, чтобы попытаться отдохнуть в праздник и провести время со своей любимой. У меня получилось.

Так что было много интересных вещей. Я вижу, как они хотели повлиять на меня. Ну хорошо. Я все запомнил.

Говорили о 800 тысячах долларов дополнительно к твоему контракту. Откуда они взялись?

Это болельщики Ломаченко писали, что он со своего гонорара дает деньги. Решили показать его, как ангела, у которого столько уверенности, что он готов отдать часть своих денег, только чтобы бой состоялся. Это же дерьмо.

Дело было так. ESPN вышли и сказали, что хотят этот бой. Они понимают уровень этого поединка. Я знал это.

Я бы не принял деньги от Ломаченко. Они просто такие: «О, а давайте соврем. Все ведь сходится. Лопес получает дополнительно 800 тысяч».

Но это было хорошо для раскрутки боя. Многие написали о том, что Ломаченко готов пожертвовать свои деньги. Но это не то, что было на самом деле.

Да, такие новости разочаровывают. Но люди просто захотели дать ему больше уверенности и показать все так, будто я не хочу драться.

Напомним, что бой Ломаченко – Лопес запланирован на 17 октября. Поединок должен пройти в Лас-Вегасе без болельщиков.