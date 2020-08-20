Хирн: Я думаю, что Ломаченко комфортно победит Лопеса

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн дал свой прогноз на предстоящий поединок между чемпионами мира в легком дивизионе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 13 КО). Промоутер признался, что Лопес согласился на крайне маленький гонорар, вопреки кризису в мировом боксе, благодаря уверенности в своей победе.

"Это действительно хороший бой. Я думаю, что Ломаченко комфортно победит. Но я считаю Теофимо хорошим бойцом. У него большой характер, и я уважаю его. Потому что в то время, когда бойцам предлагают меньшие деньги, он согласился драться за орешки...

Хотя это неправильное слово, он взял совсем малые деньги для такого поединка. Так что он, очевидно, думает, что победит. Я уважаю его за это, потому что это большой бой. Как я сказал, он согласился на гонорар, который не отвечает размеру боя. По факту, он — чемпион мира в бою за звание абсолютного чемпиона против топа pound-for-pound. Действительно хороший бой. Я думаю, нужно отдать должное Бобу Аруму и ESPN за организацию поединка".