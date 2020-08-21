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Шелестюк бросил вызов бывшему чемпиону мира

Бокс
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Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) хочет громкий бой.

Шелестюк бросил вызов бывшему чемпиону мира
Новина українською

В Instagram украинец вызвал на поединок экс-чемпиона мира в полусреднем весе Кита Турмана (29-1, 22 КО), единственное поражение которому нанес легендарный Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

"Не могу дождаться, чтобы вернуться на Showtime boxing. Турман, давай драться. Знаю, что для меня это будет легкий бой.

На данный момент из-за пандемии коронавируса тяжело говорить, когда состоится мой следующий поединок. Надеюсь и верю, что в этом году проведу еще один бой с достойным соперником", - написал Шелестюк.

Тарас Шелестюк в последний раз выходил на ринг в конце января, побив единогласным решением судей Луиса Альберто Верона (18-2-2, 9 КО).

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В статье: Тарас Шелестюк Кит Турман
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