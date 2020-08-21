Промо боя Ломаченко – Лопес. ВИДЕО

Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 17 октября в Лас-Вегасе проведет бой с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), которому принадлежит пояс IBF.

Ранее стало известно , сколько Ломаченко и Лопес заработают за объединительный бой.