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Промо боя Ломаченко – Лопес. ВИДЕО
Весь мир спорта с нетерпением ждет столкновения двух чемпионов.
Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 17 октября в Лас-Вегасе проведет бой с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), которому принадлежит пояс IBF.
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