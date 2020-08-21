Экс-соперник Усика: Поветкин нокаутирует Уайта

Майкл Хантер (18-1-1, 12 КО), который в декабре прошлого года провел ничейный бой с Александром Поветкиным (35-2-1, 24 КО), считает, что россиянин станет вторым боксером после Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) с досрочной победой над Диллианом Уайтом (27-1, 18 КО).

"Вероятно, у Диллиана будут определенные проблемы в бою. Думаю, он проиграет. Да, запишут ему «L» в послужной список.

Бой пойдет в неплохом темпе и будет интересным. Склоняюсь к победе Поветкина, вероятно, нокаутом.

Поветкин обладает огромным опытом и знает немало важных мелочей. Он очень храбрый. Даже с одним этим параметром его противнику очень сложно соперничать", - сказал Хантер для британских СМИ.