Лопес: Хочу разбить череп Ломаченко

Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 17 октября в Лас-Вегасе проведет бой с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), которому принадлежит пояс IBF.

"У меня нет ненависти к Ломаченко. Ты доходишь до этапа, когда тебе нужно стать чемпионом в ринге, народным чемпионом. Я думаю, это то, чего ему не хватает. Я думаю, его нужно разбудить. Вот и все.

У меня нет к нему ненависти. Я желаю ему ничего, кроме величия и успеха. Он уже показал это. Но когда дело касается встречи со мной, то я такого типа боец, который независимо от того, что ты пытаешься сделать, независимо от твоих целей и того, что ты хочешь достичь, – я уничтожу это.

Я хочу ему разбить череп, потому что я уже не дрался 10 месяцев. Да, мои руки чешутся – хотят ударить в чей-то череп. И это будет его голова. Да, я думаю, ему нужно надрать зад, чтобы остановить эту надменность, которая у него есть", - сказал Лопес.

Победитель боя Ломаченко – Лопес покинет ринг в статусе абсолютного чемпиона мира.