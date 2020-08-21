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Диллиан Уайт оказался тяжелее Поветкина на 13 килограмм

Бокс
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Бой состоится 22 августа

Диллиан Уайт оказался тяжелее Поветкина на 13 килограмм
Новина українською

Завтра, 22 августа, в Брентвуде (Великобритания) состоится вечер профессионального бокса. В его главном событии встретятся Александр Поветкин и Диллиан Уайт.

В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам россиянин оказался значительно легче соперника. Александр показал на весах 101,6 кг, в то время как британец потянул на 114,6 кг.

Напомним, для Поветкина это будет первый поединок в 2020 году. Предыдущий раз он выступал в декабре 2019 года, когда свёл к ничьей схватку с Майклом Хантером. Диллиан Уайт последний раз боксировал также в декабре 2019 года. Он выступил на одном турнире с Александром Поветкиным, победив по очкам Мариуша Ваха.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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