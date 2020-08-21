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Поветкин: Уважаю Диллиана Уайта

Бокс
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Россиянин поделился ожиданиями от предстоящего поединка

Поветкин: Уважаю Диллиана Уайта
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Российский боксёр Александр Поветкин поделился ожиданиями от поединка с Диллианом Уайтом.

"Хочется поблагодарить Эдди за организацию этого боя. Благодарю Диллиана, он сильный и достойный боксёр. Я всегда относился к нему с уважением, считаю, что будет интересный и красивый бой.

Мы хорошо подготовились, будет интересный и хороший бой. Я уважаю Диллиана, он хороший боксёр. Я готовился с ответственностью. Бой будет интересный и зрелищный, а как будет? Посмотрим. Я заранее никогда ничего не говорю", — рассказал Поветкин на пресс-конференции.

Кроме того боксёры провели дуэль взглядов в преддверии поединка.

Поединок состоится 22 августа в "Бойцовском саду", который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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