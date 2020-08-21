Хирн: Теофимо Лопес согласился драться с Ломаченко за орешки

Промоутер Эдди Хирн поделился мнением о поединке между чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) и чемпионом WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Это действительно хороший бой. Я думаю, что Ломаченко запросто победит. Но я считаю Теофимо хорошим бойцом. У него есть характер, и я уважаю его.

В то время, когда бойцам предлагают меньшие деньги, он согласился драться за орешки... Хотя это – неправильное слово, он взял совсем малые деньги для такого поединка. Так что он, очевидно, думает, что победит. Я уважаю его за это, потому что это большой поединок", – сказал Хирн ютуб-каналу Behind The Gloves.

Бой Ломаченко – Лопес запланирован на 17 октября 2020 года.