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Диллиан Уайт заявил о желании провести бой с Джошуа
Но согласится ли британец?
Супертяжеловес Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) рассказал о желании подраться с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).
"Если Джошуа хочет реванша, то может получить его. Я уже говорил это ему раньше.
Я говорил ему уже много раз. Я не боюсь драться с ним. Я хочу драться с ним. Это не секрет", – сказал Уайт.
Уайт является обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.
22 августа Диллиан проведет бой против Александра Поветкина.
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