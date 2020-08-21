Диллиан Уайт заявил о желании провести бой с Джошуа

Супертяжеловес Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) рассказал о желании подраться с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

"Если Джошуа хочет реванша, то может получить его. Я уже говорил это ему раньше.

Я говорил ему уже много раз. Я не боюсь драться с ним. Я хочу драться с ним. Это не секрет", – сказал Уайт.

Уайт является обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.

22 августа Диллиан проведет бой против Александра Поветкина.