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За тобой плачет большая сцена: Британский промоутер Эдди Херн фантастически исполнил песню в караоке. Видео

Бокс
(1 голосов)

Это было потрясающе

За тобой плачет большая сцена: Британский промоутер Эдди Херн фантастически исполнил песню в караоке. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Херн после церемонии взвешивания к поединку Поветкин - Уайт удивил всех присутствующих, спев в караоке песню. Получилось у него действительно замечательно.

Напомним, что ранее Олег Верняев показал фото из тренировочного процесса.

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В статье: Эдди Херн
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