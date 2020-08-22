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За тобой плачет большая сцена: Британский промоутер Эдди Херн фантастически исполнил песню в караоке. Видео
Это было потрясающе
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Херн после
???? @EddieHearn as you've never seen him before... ????— Matchroom: Fight Camp Tonight! (@MatchroomBoxing) August 21, 2020
Full #FightCamp karaoke song! pic.twitter.com/DNgmaeGbTj
Напомним, что ранее Олег Верняев
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