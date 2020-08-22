За тобой плачет большая сцена: Британский промоутер Эдди Херн фантастически исполнил песню в караоке. Видео

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Херн после церемонии взвешивания к поединку Поветкин - Уайт удивил всех присутствующих, спев в караоке песню. Получилось у него действительно замечательно.

Напомним, что ранее Олег Верняев показал фото из тренировочного процесса.