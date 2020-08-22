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Ломаченко и его трофеи: Украинский чемпион похвастался новым уловом. Фото

Бокс
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Украинец отдыхает на рыбалке

Ломаченко и его трофеи: Украинский чемпион похвастался новым уловом. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) поделился со своими сторонниками очередным фото с рыбалки. Соответствующий снимок он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Ломаченко и его трофеи: Украинский чемпион похвастался новым уловом. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Олег Верняев показал фото из тренировочного процесса, британский промоутер Эдди Херн спел в караоке.

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В статье: Василий Ломаченко
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