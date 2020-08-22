Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко и его трофеи: Украинский чемпион похвастался новым уловом. Фото
Украинец отдыхает на рыбалке
Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) поделился со своими сторонниками очередным фото с рыбалки. Соответствующий снимок он разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Олег Верняев
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 12:54 Весь спорт За тобой плачет большая сцена: Британский промоутер Эдди Херн фантастически исполнил песню в караоке. Видео
- 11:49 Весь спорт Новак Джокович о US Open: Я принял решение несколько месяцев назад, потому что хотел восстановить сезон на харде
- 11:21 Весь спорт Премьера фильма о Дарье Билодид состоится 28 августа
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...