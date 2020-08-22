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Виктор Постол продолжает подготовку к чемпионскому бою. Видео

Бокс
(1 голосов)

Украинец не останавливается ни на секунду

Виктор Постол продолжает подготовку к чемпионскому бою. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, экс-чемпион мира Виктор Постол (31-2, 12 КО) продолжает подготовку к бою против чемпиона мира по версиям WBC и WBO Хосе Рамиреса (25-0, 17 КО). Украинец работает над улучшением реакции и скоростных показателей.

Видео со страницы boxingtime.ua:

Виктор Постол @icemanpostol на завершающей стадии подготовки к поединку против чемпиона мира по версиям WBC и WBO в полусреднем весе Хосе Рамиреса @jcramirez2012 , который состоится 29 августа. . Как вам форма Виктора? . ________________________________________ ✔@vitalik.tbu - Oснователь проекта Виталий Олейник ✔@boxingtime_shop - Спортивная одежда #boxingtime ________________________________________ @boxingtime.ua #boxingtime #boxingtimeua #boxing #sport #boxingnews #boxingday #boxingfamily #бокс #спорт #новости #постол #postol #ramirezpostol

Допис, поширений BoxingTime.ua 《Время бокса.ua》 (@boxingtime.ua)

Напомним, что бой Постол - Рамирес состоится уже 29 августа в Лас-Вегасе на MGM Grand Arena.

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В статье: Виктор Постол
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