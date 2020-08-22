Виктор Постол продолжает подготовку к чемпионскому бою. Видео

Украинский боксер, экс-чемпион мира Виктор Постол (31-2, 12 КО) продолжает подготовку к бою против чемпиона мира по версиям WBC и WBO Хосе Рамиреса (25-0, 17 КО). Украинец работает над улучшением реакции и скоростных показателей.

Видео со страницы boxingtime.ua:

Напомним, что бой Постол - Рамирес состоится уже 29 августа в Лас-Вегасе на MGM Grand Arena.