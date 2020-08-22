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Стала известна дата выхода фильма Папаченко. Видео
Лента появится на экранах в конце месяца
Лента о легендарном украинском тренере, наставнике чемпиона мира в легком весе, двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Анатолия Николаевича Ломаченко выйдет на экраны уже в конце текущего месяца - 29 августа. Об этом сообщил Василий на своей официальной странице в Instagram.
"Папаченко. 29 августа. MeGoGo"
Напомним, что ранее Ломаченко
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