Стала известна дата выхода фильма Папаченко. Видео

Лента о легендарном украинском тренере, наставнике чемпиона мира в легком весе, двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Анатолия Николаевича Ломаченко выйдет на экраны уже в конце текущего месяца - 29 августа. Об этом сообщил Василий на своей официальной странице в Instagram.

"Папаченко. 29 августа. MeGoGo"