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Стала известна дата выхода фильма Папаченко. Видео

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Лента появится на экранах в конце месяца

Стала известна дата выхода фильма Папаченко. Видео
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Лента о легендарном украинском тренере, наставнике чемпиона мира в легком весе, двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Анатолия Николаевича Ломаченко выйдет на экраны уже в конце текущего месяца - 29 августа. Об этом сообщил Василий на своей официальной странице в Instagram.

"Папаченко. 29 августа. MeGoGo"

August 29 MeGoGo

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Напомним, что ранее Ломаченко похвастался новым уловом.

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В статье: Василий Ломаченко Анатолий Ломаченко
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