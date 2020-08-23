Поветкин вырубил Уайта и стал временным чемпионом мира. Видео

Российский боксер Александр Поветкин (36-2-1, 24 КО) в рамках боксерского шоу от промоутерской компании MatchroomBoxing максимально неожиданно победил британца Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Поединок состоялся в "Бойцовском саду".

Начался бой с пристрелки обоих боксеров, нащупать соперника первым лучше получилось у Уайта. Уже в четвертом раунде ему дважды удалось отправить соперника на канвас ринга. Казалось, что нокаут это лишь вопрос времени. В общем, так и случилось, но в роли жертвы максимально неожиданно стал сам британец. В пятом раунде после затяжной атаки Поветкин мощным апперкотом буквально вынес своего соперника с большой игры. Рефери сразу дал отмашку. Бой завершен.

Таким образом, Александр Поветкин стал претендентом на титул, которым сегодня обладает еще один британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО). Но этот поединок мы сможем увидеть после боя Фьюри против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО).