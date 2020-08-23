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Энтони Джошуа: Поветкин - молодец, Диллиан, стряхнись и не волнуйся о том, что говорят другие
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) прокомментировал
"Этот поединок называли "максимальным насилием", поэтому когда у Диллиана была возможность нокаутировать Поветкина, я хотел увидеть максимальное насилие. Когда я чувствую кровь, то иду вперед, чтобы вынести соперника.
Иногда ты можешь пропустить в размене, но если ты откладываешь атаку на раунд или два, то, как мы видели, случиться может что угодно. Иногда тактика перестает работать, и ты просто должен помнить, что это бой.
Нужно нокаутировать соперника и двигаться к следующему оппоненту, потому что это опасный вид спорта. Поветкин - молодец. Диллиан, встряхните и не волнуйся о том, что говорят другие" - сказал он.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
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