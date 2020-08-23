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Диллиан Уайт: Имеем то, что имеем, будет реванш, все хорошо

Бокс
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Комментарий британца

Диллиан Уайт: Имеем то, что имеем, будет реванш, все хорошо
UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) прокомментировал поражение от россиянина Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Я в порядке, со мной все нормально. Это был тот момент, когда ему удалось донести удар. Я доминировал в бою.

Имеем то, что имеем. Будет реванш, все хорошо. В этом суть хэвивейта." - сказал он.

Позже Уайт спросил своего промоутера Эдди Хирна о возможности проведения матча-реванша в декабре, и специалист отвел положительно.

Напомним, что ранее Джошуа прокомментировал бой Поветкин - Уайт.

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В статье: Диллиан Уайт
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