Диллиан Уайт: Имеем то, что имеем, будет реванш, все хорошо

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) прокомментировал поражение от россиянина Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Я в порядке, со мной все нормально. Это был тот момент, когда ему удалось донести удар. Я доминировал в бою.

Имеем то, что имеем. Будет реванш, все хорошо. В этом суть хэвивейта." - сказал он.

Позже Уайт спросил своего промоутера Эдди Хирна о возможности проведения матча-реванша в декабре, и специалист отвел положительно.