Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Диллиан Уайт: Имеем то, что имеем, будет реванш, все хорошо
Комментарий британца
Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) прокомментировал
"Я в порядке, со мной все нормально. Это был тот момент, когда ему удалось донести удар. Я доминировал в бою.
Имеем то, что имеем. Будет реванш, все хорошо. В этом суть хэвивейта." - сказал он.
Позже Уайт спросил своего промоутера Эдди Хирна о возможности проведения матча-реванша в декабре, и специалист отвел положительно.
Напомним, что ранее Джошуа
Новости по теме
- 09:52 Весь спорт Энтони Джошуа: Поветкин - молодец, Диллиан, стряхнись и не волнуйся о том, что говорят другие
- 09:18 Весь спорт Даяна Ястремская: Я пыталась играть проще, стала немного спокойнее и начала принимать правильные решения
- 04:45 Весь спорт Поветкин вырубил Уайта и стал временным чемпионом мира. Видео