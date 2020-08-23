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Украинский боксер Копыленко в сухую проиграл бой бывшему чемпиону мира
Украинец проиграл
Украинский боксер второго среднего веса Виталий Копыленко (28-3, 16 КО) без особых шансов проиграл бой бывшему чемпиону мира Робу Бренту (26-2, 18 КО). Поединок состоялся в Лас-Вегасе (США).
Рефери остановил бой в пятом раунде, поскольку увидел несостоятельность нашего соотечественника хоть как-то отвечать на атаки соперника, на ринге наблюдалось откровенное избиение.
Напомним, что ранее Александр Поветкин
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