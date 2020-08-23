Тони Белью: Я опустошен, Диллиан проиграл до этого будучи тысячу дней главным претендентом на титул

Бывший британский чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Белью прокомментировал поражение своего соотечественника Диллина Уайта (27-2, 18 КО) в бою против россиянина Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО). Его слова цитирует MatchroomBoxing:

"Я опустошен, поскольку Диллиан проиграл до этого будучи тысячу дней главным претендентом на титул. Больно и грустно из-за этого.

Для Поветкина это был последний шанс в карьере и он им воспользовался. Александр был близок к поражению, но нанес удар на миллион долларов. Думаю, что это главный удар в его карьере. И он это понимает, поскольку раньше никогда так не реагировал на свои победы. Я смотрел его бои в течение 15 лет, и ни разу он так не кричал после победного боя.

Такой бокс и я отдаю должное Поветкину, поскольку он пережил два нокдауна и хорошо сделал свою работу", - сказал он.