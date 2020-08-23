Тедди Атлас: Запомните, молодость - это хорошо, но опыт и понимание - еще лучше

Американский тренер Тедди Атлас прокомментировал победу Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО) в бою против британца Диллиана Уайта (27-2, 18 КО). Соответствующий комментарий он оставил на своей официальной странице в Твиттер:

"Британские комментаторы сказали, что это последний шанс Поветкина завоевать титул. Они что, не смотрели его резюме и не видели победу над Чагаевым?

Запомните, молодость - это хорошо, но опыт и понимание - еще лучше. Удары, которых не видишь, наносят вред.

Уважение Поветкину за азы, он проскользнул справа от Уайта и контратаковал не левым хуком, а апперкотом, и сделал это с необыкновенной позиции. И это после двух нокдаунов. Ум, навыки и поведение чемпиона", - написал он.