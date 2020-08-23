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Тедди Атлас: Запомните, молодость - это хорошо, но опыт и понимание - еще лучше
С высоты прожитых лет
Американский тренер Тедди Атлас прокомментировал
"Британские комментаторы сказали, что это последний шанс Поветкина завоевать титул. Они что, не смотрели его резюме и не видели победу над Чагаевым?
Запомните, молодость - это хорошо, но опыт и понимание - еще лучше. Удары, которых не видишь, наносят вред.
Уважение Поветкину за азы, он проскользнул справа от Уайта и контратаковал не левым хуком, а апперкотом, и сделал это с необыкновенной позиции. И это после двух нокдаунов. Ум, навыки и поведение чемпиона", - написал он.
Напомним, что ранее Джошуа
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