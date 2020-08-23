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Эдди Хирн: Самый грубый вид спорта из всех. Фото
Действительно, бокс не для слабых
Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал итоги боя Поветкин - Уайт. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Самый грубый вид спорта из всех. Диллиан Уайт вернется сильнее.
Мои поздравления Александру Поветкину. Выражаю огромное уважение обоим бойцам."
Напомним, что ранее Тедди Атлас
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