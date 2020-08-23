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Эдди Хирн: Самый грубый вид спорта из всех. Фото

Бокс
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Действительно, бокс не для слабых

Эдди Хирн: Самый грубый вид спорта из всех. Фото
UA-Футбол
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Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал итоги боя Поветкин - Уайт. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Самый грубый вид спорта из всех. Диллиан Уайт вернется сильнее.

Мои поздравления Александру Поветкину. Выражаю огромное уважение обоим бойцам."

Эдди Хирн: Самый грубый вид спорта из всех. Фото - изображение 1Эдди Хирн: Самый грубый вид спорта из всех. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Тедди Атлас прокомментировал бой Поветкин - Уайт.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт Эдди Хирн
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