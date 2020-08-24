Поветкин апперкотом уничтожил Уайта. Что это значит для супертяжелого веса?

Бокс нуждался в ярком возвращении – и это произошло. Диллиан Уайт и Александр Поветкин в Брентвуде в бою за статус временного чемпиона WBC и пояс WBC Diamond закатили остросюжетный триллер с неожиданной развязкой в стиле Голливуда.

Уайт в четвертом раунде дважды заставил Поветкина поближе познакомиться с надписями на ринге – первый нокдаун был не очень тяжелым, а после второго падения «Витязя» от продолжения избиения спас гонг на перерыв. Казалось, Уайту не составит проблем добить ветерана, но Диллиан в пятом раунде ухитрился прозевать самый опасный удар в арсенале Поветкина – Александр насадил голову британца на шикарный по таймингу и исполнению левый апперкот. Это глубокий нокаут. Даже Джошуа срубил Уайта не так ярко.

Alexander Povetkin ices Dillian Whyte after being dropped earlier in the fight ????



Life lesson.. If you are undefeated under a very good trainer, treat that trainer with respect.. Karma bites.#WhytePovetkin #Boxing pic.twitter.com/XbmysFcZfr — Boxing World UK ???? (@BoxingWorldUk) August 23, 2020

Уайт давно ходил по тонкому льду. Его поражение закономерно

С момента поражения от Энтони Джошуа в декабре 2015 года и до боя с Александром Поветкиным Диллиан Уайт выиграл 11 боев подряд и завоевал три титула – пояса WBC Silver и WBO International, а также обзавелся статусом «временного» чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета.

Да, по ходу этой серии Уайт едва ли не в каждом бою успешно по результату тестировал себя на фоне так называемых «околотопов», но при этом «Похититель тел» за последние 5 лет ни разу не убедил в том, что достоен находиться в одном списке с трио Джошуа-Фьюри-Уайлдер.

Неоднозначные победы решением судей над Дереком Чисорой (первый бой) и Мариушем Вахом, нокдаун в скандальном бою с Оскаром Ривасом (нет, мы не забыли, как Уайт провалил допинг-тест на стероиды), падение и выживание в концовке боя с экс-чемпионом WBO Джозефом Паркером, бледное выступление вплоть до нокаута в 11-м раунде в реванше с Чисорой…Уайт остановился в развитии, в его последних боях было слишком много сомнений и знаков вопроса. А супертяжелый вес – это не то место, где тебя постоянно будут прощать. Ривасу и Паркеру не хватило класса, чтобы наказать Уайта, а Поветкин смог.

Парадоксально, что Уайту оборвали крылья в тот момент, когда он держал бой в своих руках и уверенно приближался к досрочному завершению. Диллиан выполнял рекомендации из угла, хладнокровно держал Поветкина на джебе и контролировал его опасный левый хук. Но один пропущенный удар перечеркнул всю ту работу, которую Уайт методично вел на протяжении четырех раундов. Это хэвивейт – и если ты «зевнул», то будь готов заплатить за это. Уайт и заплатил – он теперь так же далеко от полноценного титула, как и был 5 лет назад.

Никакого Фьюри. Поветкин и Уайт проведут реванш

Едва ли придя в себя после убийственного апперкота, Уайт обратился к Эдди Хирну с просьбой в декабре организовать реванш с Поветкиным. Хотя можно было и не обращаться – реванш прописан в контракте, и очевидно, что Диллиан активирует эту опцию. Да и Поветкин сопротивляться не будет – прямо сейчас ничего крупнее реванша с Уайтом ему не получить.

Способен ли Уайт взять реванш и вновь стать главным раздражителем для троицы грандов дивизиона? Безусловно. В первом бою с британец успешно разыгрывал свои главные козыри, однако те два нокдауна в четвертом раунде оказали на него негативное влияние – Уайт списал Поветкина со счетов, и тот мгновенно напомнил, что случайные люди не становятся олимпийскими чемпионами.

На момент реванша Поветкину уже будет 41, ему все сложнее даются 12-раундовые бои, но и 32-летний Уайт имеет большие проблемы с выносливостью. И все же разница в 9 лет слишком велика, чтобы ее игнорировать. Если Уайт в ближайшие месяцы поработает над своей физической формой, а в ринге не допустит потери концентрации и будет действовать строго в соответствии с планом, то он должен забирать второй бой.

Поражение Уайта приблизило бой Джошуа и Фьюри

Иногда промоутерам выгодно поражение своего бойца. Вот и Эдди Хирн не особо опечален фиаско Уайта в бою с Поветкиным. В субботу у босса Matchroom Boxing стало на одну головную боль меньше – теперь Уайт не претендует на бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и не будет мешать планам Хирна по организации мегафайта за статус абсолютного чемпиона мира между Фьюри и Энтони Джошуа с его ремнями WBA, WBO и IBF.

За пределами ринга Хирну остается решить вопрос с Александром Усиком и его претензиями на бой с Джошуа по линии WBO, но эта тема для отдельного разговора.

Вероятно, Поветкин возникнет на горизонте Фьюри только при маловероятном совпадении трех факторов – собственной победе в реванше над Уайтом, победе Фьюри в третьем бою с Уайлдером и поражению Джошуа от обязательного претендента IBF Кубрата Пулева. Судите сами, насколько это реально.

Уайт в 2021 году тоже способен вклиниться в чемпионские разборки, но бой за титул WBC для него откроется при тех же условиях, что и для Поветкина – Фьюри должен поставить точку в своих разборках с Уайлдером, а Джошуа временно потерять интерес к «Цыганскому королю» ввиду своего поражения от Пулева.