Поветкин апперкотом уничтожил Уайта. Что это значит для супертяжелого веса?

Бокс нуждался в ярком возвращении – и это произошло. Диллиан Уайт и Александр Поветкин в Брентвуде в бою за статус временного чемпиона WBC и пояс WBC Diamond закатили остросюжетный триллер с неожиданной развязкой в стиле Голливуда.

Уайт в четвертом раунде дважды заставил Поветкина поближе познакомиться с надписями на ринге – первый нокдаун был не очень тяжелым, а после второго падения «Витязя» от продолжения избиения спас гонг на перерыв. Казалось, Уайту не составит проблем добить ветерана, но Диллиан в пятом раунде ухитрился прозевать самый опасный удар в арсенале Поветкина – Александр насадил голову британца на шикарный по таймингу и исполнению левый апперкот. Это глубокий нокаут. Даже Джошуа срубил Уайта не так ярко.

Alexander Povetkin ices Dillian Whyte after being dropped earlier in the fight ????



Life lesson.. If you are undefeated under a very good trainer, treat that trainer with respect.. Karma bites.#WhytePovetkin #Boxing pic.twitter.com/XbmysFcZfr