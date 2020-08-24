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Поветкин апперкотом уничтожил Уайта. Что это значит для супертяжелого веса?
Разбираемся, что стоит за громким апсетом в поместье Эдди Хирна.
Бокс нуждался в ярком возвращении – и это произошло. Диллиан Уайт и Александр Поветкин в Брентвуде в бою за статус временного чемпиона WBC и пояс WBC Diamond закатили остросюжетный триллер с неожиданной развязкой в стиле Голливуда.
Уайт в четвертом раунде дважды заставил Поветкина поближе познакомиться с надписями на ринге – первый нокдаун был не очень тяжелым, а после второго падения «Витязя» от продолжения избиения спас гонг на перерыв. Казалось, Уайту не составит проблем добить ветерана, но Диллиан в пятом раунде ухитрился прозевать самый опасный удар в арсенале Поветкина – Александр насадил голову британца на шикарный по таймингу и исполнению левый апперкот. Это глубокий нокаут. Даже Джошуа срубил Уайта не так ярко.
Alexander Povetkin ices Dillian Whyte after being dropped earlier in the fight ????— Boxing World UK ???? (@BoxingWorldUk) August 23, 2020
Life lesson.. If you are undefeated under a very good trainer, treat that trainer with respect.. Karma bites.#WhytePovetkin #Boxing pic.twitter.com/XbmysFcZfr
С момента поражения от Энтони Джошуа в декабре 2015 года и до боя с Александром Поветкиным Диллиан Уайт выиграл 11 боев подряд и завоевал три титула – пояса WBC Silver и WBO International, а также обзавелся статусом «временного» чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета.
Да, по ходу этой серии Уайт едва ли не в каждом бою успешно по результату тестировал себя на фоне так называемых «околотопов», но при этом «Похититель тел» за последние 5 лет ни разу не убедил в том, что достоен находиться в одном списке с трио Джошуа-Фьюри-Уайлдер.
Неоднозначные победы решением судей над Дереком Чисорой (первый бой) и Мариушем Вахом, нокдаун в скандальном бою с Оскаром Ривасом (нет, мы не забыли, как Уайт провалил допинг-тест на стероиды), падение и выживание в концовке боя с экс-чемпионом WBO Джозефом Паркером, бледное выступление вплоть до нокаута в 11-м раунде в реванше с Чисорой…Уайт остановился в развитии, в его последних боях было слишком много сомнений и знаков вопроса. А супертяжелый вес – это не то место, где тебя постоянно будут прощать. Ривасу и Паркеру не хватило класса, чтобы наказать Уайта, а Поветкин смог.
Парадоксально, что Уайту оборвали крылья в тот момент, когда он держал бой в своих руках и уверенно приближался к досрочному завершению. Диллиан выполнял рекомендации из угла, хладнокровно держал Поветкина на джебе и контролировал его опасный левый хук. Но один пропущенный удар перечеркнул всю ту работу, которую Уайт методично вел на протяжении четырех раундов. Это хэвивейт – и если ты «зевнул», то будь готов заплатить за это. Уайт и заплатил – он теперь так же далеко от полноценного титула, как и был 5 лет назад.
Едва ли придя в себя после убийственного апперкота, Уайт обратился к Эдди Хирну с просьбой в декабре организовать реванш с Поветкиным. Хотя можно было и не обращаться – реванш прописан в контракте, и очевидно, что Диллиан активирует эту опцию. Да и Поветкин сопротивляться не будет – прямо сейчас ничего крупнее реванша с Уайтом ему не получить.
????️ "Can we get the rematch in December?" - @DillianWhyte speaks with @EddieHearn post-fight...#FightCamp #WhytePovetkin pic.twitter.com/vxZPfbKHnm— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 22, 2020
Способен ли Уайт взять реванш и вновь стать главным раздражителем для троицы грандов дивизиона? Безусловно. В первом бою с британец успешно разыгрывал свои главные козыри, однако те два нокдауна в четвертом раунде оказали на него негативное влияние – Уайт списал Поветкина со счетов, и тот мгновенно напомнил, что случайные люди не становятся олимпийскими чемпионами.
На момент реванша Поветкину уже будет 41, ему все сложнее даются 12-раундовые бои, но и 32-летний Уайт имеет большие проблемы с выносливостью. И все же разница в 9 лет слишком велика, чтобы ее игнорировать. Если Уайт в ближайшие месяцы поработает над своей физической формой, а в ринге не допустит потери концентрации и будет действовать строго в соответствии с планом, то он должен забирать второй бой.
Иногда промоутерам выгодно поражение своего бойца. Вот и Эдди Хирн не особо опечален фиаско Уайта в бою с Поветкиным. В субботу у босса Matchroom Boxing стало на одну головную боль меньше – теперь Уайт не претендует на бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и не будет мешать планам Хирна по организации мегафайта за статус абсолютного чемпиона мира между Фьюри и Энтони Джошуа с его ремнями WBA, WBO и IBF.
За пределами ринга Хирну остается решить вопрос с Александром Усиком и его претензиями на бой с Джошуа по линии WBO, но эта тема для отдельного разговора.
Вероятно, Поветкин возникнет на горизонте Фьюри только при маловероятном совпадении трех факторов – собственной победе в реванше над Уайтом, победе Фьюри в третьем бою с Уайлдером и поражению Джошуа от обязательного претендента IBF Кубрата Пулева. Судите сами, насколько это реально.
Уайт в 2021 году тоже способен вклиниться в чемпионские разборки, но бой за титул WBC для него откроется при тех же условиях, что и для Поветкина – Фьюри должен поставить точку в своих разборках с Уайлдером, а Джошуа временно потерять интерес к «Цыганскому королю» ввиду своего поражения от Пулева.