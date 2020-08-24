  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Слух дня: Усик может провести бой с Поветкиным
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Слух дня: Усик может провести бой с Поветкиным

Бокс
(1 голосов)

Неожиданно.

Слух дня: Усик может провести бой с Поветкиным
Новина українською

На прошлой неделе Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) в Брентвуде неожиданно нокаутировал Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) и стал новым «временным» чемпионом WBC.

Хотя все идет к тому, что Уайт и Поветкин в декабре проведут реванш, издание RingPolska сообщило, что альтернативным вариантом для «Витязя» может стать бой с Александром Усиком (17-0, 13 КО), который в рейтинге Всемирного боксерского совета занимает второе место.

Согласно источнику, Поветкин и Усик в очном бою могли бы поспорить за статус обязательного претендента на титул WBC. Пояс с февраля текущего года принадлежит Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО), который до конца года должен провести третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Что касается Усика, то впереди у Александра бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Из-за пандемии коронавируса дата поединка еще не определена.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Александр Поветкин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...