Слух дня: Усик может провести бой с Поветкиным

На прошлой неделе Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) в Брентвуде неожиданно нокаутировал Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) и стал новым «временным» чемпионом WBC.

Хотя все идет к тому, что Уайт и Поветкин в декабре проведут реванш, издание RingPolska сообщило, что альтернативным вариантом для «Витязя» может стать бой с Александром Усиком (17-0, 13 КО), который в рейтинге Всемирного боксерского совета занимает второе место.

Согласно источнику, Поветкин и Усик в очном бою могли бы поспорить за статус обязательного претендента на титул WBC. Пояс с февраля текущего года принадлежит Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО), который до конца года должен провести третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).

Что касается Усика, то впереди у Александра бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Из-за пандемии коронавируса дата поединка еще не определена.