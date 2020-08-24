Красюк опроверг слухи о бое Усика с Поветкиным

Издание Ringpolska сообщило, что Александр Усик (17-0, 13 КО) может провести бой с Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО) за статус претендента на титул WBC. Поветкин в минувшую субботу отправил в нокаут Диллиана Уайта и стал «временным» чемпионом WBC.

"Усик – официальный претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO, где чемпион – Энтони Джошуа.

В октябре Усик должен провести поединок против Дерека Чисоры. В случае победы, следующий поединок Александра должен состояться против Энтони Джошуа, если тот успешно отстоит свои титулы против Кубрата Пулева.

Мы поздравляем Александра Поветкина с фееричной победой, предполагали, что именно он выйдет триумфатором, но даже гипотетически не вели разговоров о возможном поединке двух Александров", - отметил Красюк.