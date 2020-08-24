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Поветкина после победы над Уайтом сравнили с молодым Тайсоном

Бокс
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Оригинально.

Поветкина после победы над Уайтом сравнили с молодым Тайсоном
Новина українською

Александр Поветкин в минувшую субботу в пятом раунде неожиданно нокаутировал Диллиана Уайта и перехватил у британца пояс «временного» чемпиона WBC в супертяжелом весе. Примечательно, что перед нокаутом Поветкин в четвертом раунде дважды побывал в нокдауне.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев так впечатлился победой Поветкина, что сравнил его с самим Майком Тайсоном.

"Мнение по этому бою может быть только одно: это просто красота бокса. Этим и славится супертяжёлый вес. Казалось бы, все уже предрешено, но нет, не в этом случае, не сегодня. Бац — и все, феерия. Какой же красивый нокаут.

Наверное, можно сказать, что удар Саши был в стиле молодого Майка Тайсона. Это был классный удар, все было сделано как по учебнику: красивый вход, оттолкнулся ногой, удар с уклона точно в подбородок. Это школа бокса СССР", - сказал Лебедев.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Поветкин может провести бой с Усиком.

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В статье: Майк Тайсон Александр Поветкин Диллиан Уайт
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Источник:
Р-Спорт
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