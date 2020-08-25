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Промоутер Поветкина: Теоретически бой с Усиком возможен

Бокс
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Комментарий Андрея Рябинского.

Промоутер Поветкина: Теоретически бой с Усиком возможен
Новина українською

Накануне польское издание Ringpolska сообщило, что Александр Усик (17-0, 13 КО) может провести бой с Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО) за статус претендента на титул WBC. Поветкин в минувшую субботу отправил в нокаут Диллиана Уайта и стал «временным» чемпионом WBC.

"Мы рассматриваем любые варианты, но по контракту у нас есть реванш с Уайтом. Его мы обсуждаем на данный момент, но если это будет другой бой, то теоретически это, возможно, будет и Усик.

Это был бы очень интересный бой двух олимпийских чемпионов, боксеров с отличной школой. Саша хочет боксировать с лучшими, Усик и есть один из лучших.

Этому бою может мешать только тот момент, что Поветкин и Усик очень хорошо общаются и относятся друг к другу, и не хотелось бы, чтобы они выясняли отношения в ринге.

С другой стороны, если такой бой будет, то это будет хорошее спортивное зрелище с участием уважающих друг друга боксеров", - отметил Рябинский.

Александр Усик до конца года должен провести бой с Дереком Чисорой (32-8, 24 КО).

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В статье: Александр Усик Александр Поветкин
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Источник:
ТАСС
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