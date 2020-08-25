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Уайт пообещал нокаут в реванше с Поветкиным

Бокс
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Громкие слова.

Уайт пообещал нокаут в реванше с Поветкиным
Новина українською

Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) в минувшую субботу в пятом раунде неожиданно нокаутировал Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) и перехватил у британца пояс «временного» чемпиона WBC в супертяжелом весе. Примечательно, что перед нокаутом Поветкин в четвертом раунде дважды побывал в нокдауне.

У Уайта есть право на незамедлительный реванш. Ожидается, что второй бой между боксерами состоится в ноябре или декабре.

"Сейчас мы работаем над реваншем, он может пройти в ноябре или декабре. Я отдохну 10-12 дней, а затем вернусь в зал. Поверьте мне, в реванше я нокаутирую Поветкина. Обещаю вам", - сказал Уайт на своей странице в Instagram.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Поветкина после победы над Уайтом сравнили с молодым Тайсоном.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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