Уайт пообещал нокаут в реванше с Поветкиным

Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) в минувшую субботу в пятом раунде неожиданно нокаутировал Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) и перехватил у британца пояс «временного» чемпиона WBC в супертяжелом весе. Примечательно, что перед нокаутом Поветкин в четвертом раунде дважды побывал в нокдауне.

У Уайта есть право на незамедлительный реванш. Ожидается, что второй бой между боксерами состоится в ноябре или декабре.

"Сейчас мы работаем над реваншем, он может пройти в ноябре или декабре. Я отдохну 10-12 дней, а затем вернусь в зал. Поверьте мне, в реванше я нокаутирую Поветкина. Обещаю вам", - сказал Уайт на своей странице в Instagram.