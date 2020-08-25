Эксперт ESPN: Постол является крепким бойцом

Эксперт ESPN Стив Ким дал прогноз на бой украинского боксера первого полусреднего веса Виктора Постола (31-2, 12 КО) против чемпиона мира по версиям WBC и WBO Хосе Карлоса Рамиреса (25-0, 17 КО)

"Я рассчитываю на то, что поединок пройдет всю дистанцию, поскольку Постол является крепким бойцом. Рамирес в конечном итоге будет двигаться вперед, преодолеет длинный удар Постола и переиграет его. Ключевыми моментами для него являются высокий темп и сбивание ритма Постола. У обоих большие простои, но не забывайте, что Постолу уже 36 лет", – сказал Ким.

Бой состоится 29 августа в Лас-Вегасе. На кону будут стоять пояса WBC и WBC, которыми владеет Рамирес.