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Боб Арум: Уайт получил то, что заслужил

Бокс
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По мнению Боба, британец очень часто забегал наперед

Боб Арум: Уайт получил то, что заслужил
Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился впечатлениями от победы Александра Поветкина над Диллианом Уайтом в бою за титул временного чемпиона мира по версии WBC. По словам Арума, британец слишком часто говорил о поединке с Тайсоном Фьюри, заглядывая за спину россиянину. Функционер подчеркнул, что Уайт получил то, что заслужил.

"Уайт получил то, что заслужил. Он слишком много говорил о бое с Фьюри. Но мы ведь говорим о тяжёлом весе, где бойцы бьют сильно. Поветкин всегда обладал нокаутирующим ударом. У него не самый крепкий подбородок, у него нет идеальной выносливости, но он всегда старается, и он настоящий профессионал.

Диллиан Уайт перед боем с Поветкиным постоянно говорил о Фьюри. Мне кажется, у Matchroom Boxing были проблемы с продажами боя, потому как Уайт всё время говорил не о сопернике, а о том, с кем планирует биться дальше", — приводит слова Арума BoxingScene.

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В статье: Боб Арум Диллиан Уайт
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