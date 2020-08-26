Хирн озвучил дату боя Усика с Чисорой

Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) должны были провести бой 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса поединок был отложен на неопределенный срок.

Теперь же британский промоутер Эдди Хирн в эфире Sky Sports сообщил, что следующий выход на ринг Усика совпадет с Хэллоуином.

"Вечером поговорил по телефону с Алексом Красюком из K2 Promotions. Он сказал, что они готовы. Они постоянно названивают, и давление на нас в плане организации боя нарастает.

31 октября – на эту дату мы подписались. Но все зависит от ситуации с посещаемостью, международными пассажирскими перевозками и арендой арены", - сказал Хирн.

В случае победы над Чисорой Усик в 2021 году в статусе обязательного претендента по линии WBO должен получить чемпионский бой с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), которому также принадлежат пояса WBA и IBF.