Лебедев назвал Усика "российским" боксером

На фоне слухов о бое между Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Александром Поветкиным (36-2, 25 КО) бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев заявил, что не хотел бы увидеть этот поединок.

"Слухи об организации боя Поветкин – Усик идут довольно давно, и я рад, что это все осталось на уровне разговоров. Противников и задач хватает как у одного, так и у другого.

Это британцы могут друг с другом рубиться, оскорблять. У нас другой менталитет, другая природа. Конечно, российские боксеры могут подраться, но это нежелательно.

К тому же я полностью поддерживаю Усика в том плане, что при подготовке к этому бою будет много политики. А боксерам такое совсем не нужно", - сказал Лебедев.

Александр Усик ориентировочно 31 октября проведет бой с Дереком Чисорой.

У Александра Поветкина до конца года запланирован реванш с Диллианом Уайтом.