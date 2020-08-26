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Лебедев назвал Усика "российским" боксером

Бокс
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Видимо, это результат пропущенных ударов в голову.

Лебедев назвал Усика "российским" боксером
Новина українською

На фоне слухов о бое между Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Александром Поветкиным (36-2, 25 КО) бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев заявил, что не хотел бы увидеть этот поединок.

"Слухи об организации боя Поветкин – Усик идут довольно давно, и я рад, что это все осталось на уровне разговоров. Противников и задач хватает как у одного, так и у другого.

Это британцы могут друг с другом рубиться, оскорблять. У нас другой менталитет, другая природа. Конечно, российские боксеры могут подраться, но это нежелательно.

К тому же я полностью поддерживаю Усика в том плане, что при подготовке к этому бою будет много политики. А боксерам такое совсем не нужно", - сказал Лебедев.

Александр Усик ориентировочно 31 октября проведет бой с Дереком Чисорой.

У Александра Поветкина до конца года запланирован реванш с Диллианом Уайтом.

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В статье: Александр Усик Денис Лебедев Александр Поветкин
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Источник:
Vringe.com
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