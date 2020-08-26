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Альварес проведет бой со Смитом или Сондерсом

Бокс
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Никаких турков.

Альварес проведет бой со Смитом или Сондерсом
Новина українською

На прошлой неделе WBC объявил, что Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) в следующем бою встретится с Авни Йылдырымом (21-2, 12 КО), а на кону будет стоять пояс Всемирного боксерского совета во втором среднем весе.

Стриминговый сервис DAZN, с которым Альварес связан многомиллионным контрактом, не одобрил бой Канело с малоизвестным турком.

BoxingScene отмечает, что в DAZN готовы дать зеленый свет на бой Альвареса с Каллумом Смитом (27-0, 19 КО) или Билли Джо Сондерсом (29-0, 14 КО). Ожидается, что Канело вернется на ринг в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе.

Что касается даты боя, то лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории свой следующий бой может провести в ноябре или декабре 2020 года.

Сауль Альварес в последнем бою осенью прошлого года нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе.

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В статье: Билли Джо Сондерс Сауль Альварес Каллум Смит
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