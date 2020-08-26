  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уайт: Я не превращусь в Кличко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уайт: Я не превращусь в Кличко

Бокс
(1 голосов)

Диллиан собирается придерживаться своего стиля

Уайт: Я не превращусь в Кличко
Новина українською

Британский боксёр Диллиан Уайт поделился ожиданиями от возможного матча-реванша с Александром Поветкиным. Напомним, в поединке, состоявшемся в минувшие выходные, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды оказывался в нокдауне в четвёртом раунде.

"Я никогда не говорил, что являюсь совершенным бойцом. Мой стиль отличается от традиционного боксёрского из-за моего жизненного опыта. Мне необходимо принять во внимание всё, что было сказано, и следовать всем советам, которые я получил. Я не превращусь в Кличко, не буду драться с Поветкиным, как он. Я не стану Джошуа или кем-то ещё. Я делаю то, что делаю. Но мне необходимо внести коррективы", — приводит слова Диллиана Уайта Sky Sports.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко Диллиан Уайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...