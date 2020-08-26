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Ломаченко и Усик рекламируют свой собственный бренд одежды

Бокс
(1 голосов)

Украинцы на стиле

Ломаченко и Усик рекламируют свой собственный бренд одежды
Новина українською

Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в рекламном ролике своего бренда одежды. Украинцы проехались по пляжу на Лексусе и пробежались по берегу в своих футболках.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
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