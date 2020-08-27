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Поветкин: Зачем нам драться с Усиком?

Бокс
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«Витязь» высказался о бое с украинцем.

Поветкин: Зачем нам драться с Усиком?
Новина українською

На этой неделе польское издание Ringpolska сообщило, что Александр Усик (17-0, 13 КО) может провести бой с Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО) за статус претендента на титул WBC. Поветкин в прошлую субботу отправил в нокаут Диллиана Уайта и стал «временным» чемпионом WBC.

"Усик – очень хороший парень, но зачем нам драться, у него свой путь, у меня свой. Если бы мы были два боксера в мире, то подрались бы, но в мире есть очень других боксеров, так что пока мы с Усиком встречаться не планируем", - сказал Поветкин.

Поветкин в следующем бою должен провести реванш с Уайтом, а Усик до конца года запланировал бой с Дереком Чисорой.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Лебедев назвал Усика "российским" боксером.

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В статье: Александр Усик Александр Поветкин
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Источник:
СПОРТ-ЭКСПРЕСС
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