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3 года назад Мейвезер побил МакГрегора и завершил карьеру. ВИДЕО

Бокс
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Один из самых шумных поединков в истории.

3 года назад Мейвезер побил МакГрегора и завершил карьеру. ВИДЕО
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Ровно 3 года назад в Лас-Вегасе Флойд Мейвезер техническим нокаутом в 10-м раунде побил звезду UFC Конора МакГрегора, для которого этот бой до сих пор остается единственным на профессиональном ринге.

Официальный гонорар Мейвезера составил 100 миллионов долларов, в то время как МакГрегор без учета процента от проданных трансляций получил чек на 30 миллионов в американской валюте.

Флойд Мейвезер – Конор МакГрегор: лучшие моменты боя

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В статье: Флойд Мейвезер Конор Макгрегор
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