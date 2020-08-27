3 года назад Мейвезер побил МакГрегора и завершил карьеру. ВИДЕО

Ровно 3 года назад в Лас-Вегасе Флойд Мейвезер техническим нокаутом в 10-м раунде побил звезду UFC Конора МакГрегора, для которого этот бой до сих пор остается единственным на профессиональном ринге.

Официальный гонорар Мейвезера составил 100 миллионов долларов, в то время как МакГрегор без учета процента от проданных трансляций получил чек на 30 миллионов в американской валюте.

Флойд Мейвезер – Конор МакГрегор: лучшие моменты боя