Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
3 года назад Мейвезер побил МакГрегора и завершил карьеру. ВИДЕО
Один из самых шумных поединков в истории.
Ровно 3 года назад в Лас-Вегасе Флойд Мейвезер техническим нокаутом в 10-м раунде побил звезду UFC Конора МакГрегора, для которого этот бой до сих пор остается единственным на профессиональном ринге.
Официальный гонорар Мейвезера составил 100 миллионов долларов, в то время как МакГрегор без учета процента от проданных трансляций получил чек на 30 миллионов в американской валюте.
Флойд Мейвезер – Конор МакГрегор: лучшие моменты боя
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...