Джошуа пообещал разобраться с Фьюри за шесть раундов

Бой за все титулы в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) должен пройти в 2021 году.

"Я очень уважаю Фьюри, он хороший семьянин и боксер, но я хочу пробить ему голову.

Я могу справиться с давлением, и я верю, что выиграю у Фьюри. Я быстрее и лучше Уайлдера.

Думаю, мне хватит шести раундов, чтобы вынести Фьюри", - цитирует Джошуа Sky Sports.

Энтони Джошуа до конца года должен провести бой с обязательным претендентом IBF Кубратом Пулевым, а в планах Тайсона Фьюри третий поединок с Деонтеем Уайлдером.