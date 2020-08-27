Лопес сделает большую ставку на свою победу в бою с Ломаченко

Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) 17 октября в Лас-Вегасе проведет бой с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), которому принадлежит пояс IBF.

Лопес за бой с Ломаченко заработает 1,5 миллиона долларов. Теофимо не стал раскрывать, какую часть гонорара он готов отнести в букмекерскую контору.

"Я бы хотел, чтобы коэффициенты на мою победу были выше. Сейчас они не очень большие. Сколько я поставлю на себя? Не могу сказать. Вообще-то мне нельзя, но это большая сумма. Я поставлю деньги, теперь вы об этом знаете. Но я хочу, чтобы котировки были повыше! Я желаю, чтобы все склонялись в сторону Ломы", - заявил Лопес.

Победитель боя Ломаченко – Лопес покинет ринг в статусе абсолютного чемпиона мира.