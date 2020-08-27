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Сломил грозного аргентинца: как Постол 5 лет назад стал чемпионом мира. ВИДЕО

Бокс
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Вспоминаем главную победу в карьере украинского боксера.

Сломил грозного аргентинца: как Постол 5 лет назад стал чемпионом мира. ВИДЕО
Новина українською

В октябре 2015 года Виктор Постол в Карсоне (штат Калифорния) нокаутом разобрался с именитым Лукасом Матиссе и завоевал вакантный пояс WBC в первом полусреднем весе. Вот как это было.

29 августа Постол попробует переписать историю украинского бокса и стать двукратным чемпионом мира. В Лас-Вегасе Виктор проведет бой с непобежденным чемпионом WBO и WBC Хосе Рамиресом.

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В статье: Бокс Виктор Постол Лукас Маттиссе
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