Пакьяо не вернется на ринг в 2020 году

"Пакьяо не будет драться в этом году. Мне кажется, что он проведет еще один или два боя, прежде чем станет президентом своей страны. А потом он уйдет из бокса.

Его бой может произойти где угодно – от США до Саудовской Аравии.

Бой с Майки Гарсия? Это идеальный вариант для Мэнни. Но я не думаю, что мы что-то узнаем, пока пандемия не закончится.

Пакьяо сказал мне, что ситуация с пандемией на Филиппинах хуже, чем в США. Он не может выйти из дома, все его дети находятся дома", - цитирует Фредди Роуча BoxingScene.

Мэнни Пакьяо в последнем бою в июле 2019 года побил Кита Турмана и завоевал пояс WBA в полусреднем весе.