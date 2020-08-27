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Постол – Рамирес: трейлер к бою. ВИДЕО
Виктор Постол 29 августа в Лас-Вегасе встретится с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом.
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