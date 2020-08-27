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Тренер Пакьяо - о бое с Макгрегором: Зачем нам обогащать этого парня?

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Мэнни не намерен проводить бой с Конором

Тренер Пакьяо - о бое с Макгрегором: Зачем нам обогащать этого парня?
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Джастин Форчун, тренер чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, поделился мыслями о возможном поединке своего подопечного с Конором Макгрегором.

"Зачем нам обогащать этого парня? Бой с ним ничего не даст Мэнни в том, что касается его наследия. Зачем рушить наследие из-за болвана Макгрегора? Пакьяо просто уничтожит его за три раунда. Мэнни для него слишком быстр и слишком силён. Макгрегор ничего не представляет из себя. Когда Пакьяо завершит карьеру, он станет величайшим боксёром в истории. Конор — просто парень из ММА и он не умеет боксировать", — приводит слова Форчуна MMAJunkie.

Макгрегор объявил об уходе из ММА. Ирландец сделал это уже в третий раз, дважды он возвращался. Последний поединок в UFC Макгрегор провёл в январе 2020 года и победил Дональда Серроне.

Примечательно, что Конор уже дрался по правилам бокса с бывшим чемпионом мира. Так, в 2018 году он провёл поединок с Флойдом Мейвезером и уступил ему техническим нокаутом.

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В статье: Мэнни Пакьяо Конор Макгрегор
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